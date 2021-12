Cagliari è la città della Sardegna dove si vive meglio ma crolla di 11 punti: è 20° nella classifica nazionale, è seconda per il numero di amministratori donne

E’ Cagliari la provincia della Sardegna dove si vive meglio, al ventesimo posto nella classifica nazionale sulla qualità della vita nelle province italiane, pubblicata come ogni anno dal Sole 24 Ore. Uno scivolone rispetto all’anno scorso, quando si era affermata al nono posto. Nella classifica nazionale guidata da Trieste, nell’Isola dopo il capoluogo troviamo la provincia di Sassari al 64° posto, Nuoro al 66° e Oristano al 67esimo. Al 76° posto la provincia del Sud Sardegna. Il capoluogo si piazza ancora meglio nella classifica tutta nuova “Qualità della vita delle donne”, che vede Cagliari al 15esimo posto nazionale nella classifica guidata da Treviso. In particolare, Cagliari guadagna il podio con il terzo posto nella “Speranza di vita alla nascita” con 85,9 anni e seconda nel “Gap occupazionale di genere”. Nella classifica “Divario nella retribuzione media”, ovvero la differenza in percentuale sulla retribuzione annua maschile dei dipendenti, Oristano è seconda in Italia con il 24,6%. Ottimo il traguardo di Cagliari per il numero di amministratori comunali donne: è seconda in Italia con il 42%, dietro solo a Ravenna.