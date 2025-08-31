Poteva trasformarsi in tragedia un’aggressione avvenuta venerdì notte a villa Zanasi, storica dimora di Castelnuovo Rangone, vicino Modena. Il figlio 23enne dei custodi, che abitano in uno degli stabili, ha aggredito con un coltello sia i genitori che la sorellina di 15 anni.

Stando ad una prima ricostruzione, il giovane- che da quanto si apprende soffrirebbe di dipendenze da droga e alcol- all’ennesima discussione avrebbe aggredito prima la madre ferendola alla gola e all’addome, e poi il padre colpendolo al torace e alla schiena. L’uomo sarebbe rimasto ferito nel tentativo di difendere la moglie. Fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Ferite lievi per la 15enne, che ha riportato piccoli tagli ad una mano. Le urla hanno allertato i vicini e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell’ ordine, che hanno arrestato il giovane.

Il 23enne si trova ora nel carcere di Modena e deve rispondere di duplice tentato omicidio aggravato nei confronti dei genitori e di lesioni aggravate nei confronti della sorella minore.