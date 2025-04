E’ in gravissime condizioni, ricoverata in Rianimazione al Brotzu di Cagliari, una delle due sedicenni vittime dell’incidente in scooter di ieri notte in viale Marconi. Le due adolescenti, che viaggiavano a bordo di uno scooter, hanno perso il controllo del mezzo all’altezza di Is Pontis Paris, finendo sull’asfalto. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento da parte delle forze dell’ordine, ma secondo le prime ricostruzioni, le ragazzine avrebbero perso il controllo per cause ancora da chiarire.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato le ferite in ospedale. Una delle due ragazze, in condizioni critiche, è stata ricoverata in Rianimazione all’ospedale Brotzu, dove i medici stanno monitorando il suo stato di salute, mantenendo riservata la prognosi. L’amica, anch’essa ferita, è stata portata al Policlinico di Cagliari in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. La polizia locale sta cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.