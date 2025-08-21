Più sicurezza e meno intasamenti dovuti al super traffico grazie a un accordo di collaborazione con il comune di Elmas per rafforzare i servizi di viabilità e di collegamento da e per l’aeroporto civile di Elmas e da e per il territorio della città di Cagliari, in occasione delle partite di calcio del Cagliari o della nazionale e per grandi eventi che prevedano mobilitazione di persone.

L’accordo prevede la possibilità di utilizzare il personale di polizia locale proveniente da entrambi gli enti, in particolari occasioni, per rinforzare l’altro corpo di polizia locale, con l’accordo fra le amministrazioni interessate. Ciò consentirà di garantire una maggiore sicurezza e fluidità del traffico durante gli eventi di grande richiamo.

La collaborazione tra i due enti sarà basata sul principio di reciprocità e sarà attuata secondo gli accordi operativi e di dettaglio definiti dai competenti organi gestionali dei rispettivi enti. La giunta comunale ha anche autorizzato la sottoscrizione dell’accordo e ha incaricato il comandante della polizia locale del comune di Cagliari o un suo delegato, alla sottoscrizione degli accordi di dettaglio necessari.