Nella giornata di ieri, il personale militare della Guardia Costiera di Cagliari è intervenuto sul litorale di Chia per effettuare alcuni accertamenti nei confronti di una società di gestione di uno stabilimento balneare, riscontrando diverse irregolarità.

Infatti, in esito alle verifiche effettuate è emersa la totale assenza, da parte della società, di qualsivoglia autorizzazione o concessione per l’occupazione e l’uso di un tratto di spiaggia di oltre 500 mq.

I militari della Guardia Costiera hanno quindi proceduto, all’immediata rimozione e sequestro di tutte le attrezzature balneari (oltre 30 ombrelloni, 60 lettini e 30 tavolini), di una torretta di salvataggio, una struttura in legno ed attrezzature varie.

Il rappresentante della società di gestione è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’articolo 1161 del Codice della navigazione che punisce penalmente chi occupa arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo.

L’attività effettuata ha consentito, inoltre, di restituire al libero uso e, dunque, alla libera fruizione degli utenti del mare un tratto di spiaggia di circa 535 mq.

Sono in corso, inoltre, ulteriori accertamenti documentali, in esito ai quali non si esclude possano essere erogate sanzioni amministrative a carico dei soggetti coinvolti.