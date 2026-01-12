Un malore ha portato via improvvisamente l’amatissimo Gianluca Deiana, corriere e arbitro amatoriale.

Pietro Casu, coordinatore della SDA Calcio UISP Cagliari, è scosso e incredulo: “Ditemi che non è vero, ditemi che è uno scherzo di pessimo gusto”. E continua, con la voce rotta: “Non si può morire a 54 anni, Gianluca era un arbitro allegro che sapeva come stemperare gli animi, sdrammatizzava come pochi, amava la UISP come pochi, aveva passione per l’arbitraggio come pochi, sapeva stare in compagnia scherzando e ironizzando sempre. Come pochi sapevano fare.”

Giovanni Orrù, responsabile STA, aggiunge con commozione: “Credo che la vita ci provi le forze ogni giorno, quando arrivano queste notizie te le toglie, ci lascia una persona splendida”. E Giovanni Loddo, responsabile calcio UISP regionale, riassume il dolore di tutti: “Ci mancherai tanto, Gianluca”.

Una persona splendida che lascia un vuoto immenso nello sport e nella comunità dell’hinterland cagliaritano.