Un lunedì da bollino rosso per gli automobilisti che devono transitare per il quartiere, il vento dei giorni scorsi ha messo in pericolo un albero e altri devono essere minuziosamente controllati dagli addetti al verde pubblico.

Una situazione di pericolo, insomma, che richiede la massima urgenza per essere risolta. La chiusura della via, però, ha comportato grossi rallentamenti nella viabilità locale. Il risultato? Traffico bloccato, concerto di clacson e importanti ritardi sulla tabella di marcia degli automobilisti in attesa di transitare. Per il consigliere Mura una osservazione in più, ossia quella della necessità dei vigili urbani per disciplinare il traffico che, secondo Mura, non sarebbero presenti nei punti più nevralgici.