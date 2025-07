Mentre il Comune rinvia al 2028 l’utilizzo dei fondi per il nuovo impianto sportivo, nel quartiere cala il sipario su uno dei suoi ultimi presidi sociali. Il centrodestra attacca la giunta Zedda: “Mentre la giunta Zedda rinvia al 2028 l’utilizzo delle risorse per il nuovo stadio a Sant’Elia si chiude il mercato rionale. Un presidio sociale, un punto di riferimento per il quartiere che negli anni è stato abbandonato. Nel frattempo, con le trasformazioni previste dal PUC, l’intera area sarà interessata da importanti interventi urbanistici. Ma quale idea di sviluppo ha in mente l’attuale maggioranza? Un quartiere privato dei suoi servizi essenziali in nome di una riqualificazione tutta da decifrare? Noi crediamo che non si possa parlare di rigenerazione urbana senza ascoltare i cittadini e senza tutelare i luoghi che rappresentano la quotidianità delle persone. Sant’Elia è un quartiere, è una comunità”, concludono.