Non ce l’ha fatta purtroppo Michele Fuedda, l’operaio di 39 anni precipitato questa mattina nel cantiere della nuova Ss195. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio trentanovenne residente a Pula, dipendente di una ditta operante in subappalto, per cause attualmente in corso di accertamento è precipitato da una griglia di congiunzione da un’altezza di circa sei metri e mezzo.

L’uomo, a seguito del violento impatto, aveva riportato un politrauma ed era stato elitrasportato in codice rosso presso l’ospedale “G. Brotzu” di Cagliari.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, è intervenuto anche il personale dello SPRESAL per i rilievi di competenza. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.