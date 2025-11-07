Nella giornata di giovedì 6 novembre 2025, la Guardia Costiera di Cagliari è intervenuta in due distinte operazioni di evacuazione medica, prestando soccorso a due persone in pericolo di vita a bordo di nave passeggeri e mercantile in transito nelle acque antistanti la Sardegna meridionale.

La prima attività di soccorso ha riguardato un passeggero di 70 anni, di nazionalità francese, colto da gravi difficoltà respiratorie a bordo della nave da crociera MSC World Europa, in navigazione da Malta a Barcellona e in transito a circa 16 miglia da Cagliari.

L’allarme, lanciato dalla nave alle ore 10:40, è stato ricevuto dalla Sala Operativa del 13° MRSC della Guardia Costiera di Cagliari che, dopo aver consultato il Centro Internazionale Radio Medico, ha disposto l’immediata evacuazione sanitaria mediante la motovedetta SAR CP 320.

Raggiunta la nave, i militari della Guardia Costiera hanno trasbordato il passeggero, già intubato, e lo hanno trasferito con urgenza al porto di Cagliari, dove ad attenderlo in banchina vi era un’ambulanza del 118 per il successivo trasporto all’ospedale Santissima Trinità.

Le operazioni di soccorso si sono concluse alle ore 13:05.

La seconda attività di soccorso ha avuto luogo poche ore più tardi e ha riguardato un marittimo di 55 anni, di nazionalità ucraina, colpito da grave emorragia gastrointestinale a bordo della nave cargo “AS Costantina”, in navigazione da Barcellona verso il porto di Pirro (Albania), a circa 35 miglia a sud-ovest di Cagliari.

Considerata l’elevata distanza dalla costa, la Direzione Marittima di Cagliari ha disposto l’invio dell’elicottero AW139 “Nemo 5” della Sezione Elicotteri della Guardia Costiera di Decimomannu.

Dopo aver raggiunto la nave, l’elicottero ha proceduto al recupero del marittimo tramite verricello, con l’assistenza di un aerosoccorritore della Guardia Costiera.

L’aeromobile è atterrato alle ore 15:50 presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, dove il paziente è stato affidato in codice rosso alle cure del personale sanitario.