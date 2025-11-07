Prenderà il via domenica 9 novembre dalla via Po, la prestigiosa manifestazione dedicata alle auto d’epoca, che prevede prove di abilità e controlli orari.
L’evento organizzato dall’Associazione Automoto d’Epoca Sardegna si articolerà su un percorso lungo circa 90 km attraverso le strade del Parteolla e del Gerrei.
A partire dall’edizione 2023 il Consiglio Direttivo ha deciso di intitolare la manifestazione alla memoria di Mario Casula, stimato pilota degli anni 60 e 70, scomparso nel 2023.
Sono previste due serie di prove di abilità, che verranno effettuate in un’area privata, intervallate da un suggestivo percorso che gli equipaggi svolgeranno su bellissime strade panoramiche.
A partire dalle ore 8.45 la consegna della documentazione necessaria per gli equipaggi nella Via Po (lato Via Simeto, di fronte al vecchio mattatoio) ed a seguire, alle ore 09.30, il controllo orario di partenza della 1a vettura partecipante.
Il programma prevede anche il pranzo conviviale nel territorio del Comune di Dolianova ed a seguire l’esposizione delle classifiche e le premiazioni finali.
L’evento terminerà intorno alle ore 16.00 con il rientro libero degli equipaggi.
Una manifestazione che mantiene intatto il suo fascino nel tempo e che continua a riscuotere un altissimo gradimento di pubblico, coinvolgendo un numero sempre più elevato di appassionati.