Cagliari, drone militare nei cieli della città: avvistato un Piaggio P.1HH HammerHead a bassa quota

Un avvistamento decisamente fuori dall’ordinario ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini nel primo pomeriggio di oggi a Cagliari. Intorno alle 13:35, e poi nuovamente cinque minuti dopo, alle 13:40, un aeromobile militare a pilotaggio remoto sarebbe stato avvistato mentre sorvolava a bassa quota la zona di viale Merello.

A notarlo è stato Nicola Porceddu, che lavora proprio in quell’area e che, uscito dal lavoro durante la pausa pranzo, si è trovato ad osservare una scena tutt’altro che comune per il centro urbano cagliaritano. «Ho visto passare un drone militare, poi dopo pochi minuti è tornato di nuovo», racconta. «Non era un normale velivolo civile: la sagoma era chiarissima».

Nel secondo passaggio Porceddu è riuscito anche a scattare una fotografia, seppur da lontano, ma sufficiente – secondo lui – a identificare con buona certezza il modello: si tratterebbe di un Piaggio P.1HH HammerHead, drone utilizzato in ambito militare per missioni di sorveglianza e ricognizione.

A rendere l’episodio ancora più enigmatico sono alcuni dettagli. Il velivolo avrebbe effettuato più passaggi a bassa altitudine sopra la città, comportamento piuttosto insolito per un mezzo di questo tipo, e soprattutto non risultava tracciato sull’applicazione Flightradar, normalmente utilizzata per monitorare il traffico aereo in tempo reale.

«Non ne avevo mai visto uno sorvolare la città», spiega ancora Porceddu. «E il fatto che non comparisse su Flightradar mi ha fatto pensare che non si trattasse di un volo ordinario».

Il tutto avviene in giorni in cui la cronaca internazionale e locale parla della presenza nel Mediterraneo di navi e mezzi militari, notizia che inevitabilmente alimenta interrogativi e suggestioni. Coincidenza o meno, l’avvistamento ha lasciato più di una domanda aperta.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte delle autorità militari o dell’aeronautica riguardo a operazioni in corso sopra Cagliari, ma l’episodio sta già facendo discutere. Un drone militare nei cieli della città, in pieno giorno e a bassa quota, non passa certo inosservato.

Resta ora da capire se si sia trattato di un volo addestrativo, di un trasferimento operativo o di altro ancora. Di certo, per chi lo ha visto con i propri occhi, è stata una scena “da film”, come infatti l’ha descritta.