Cambia il traffico nel vico II La Plaia, viale La Plaia e via San Paolo dall’11 febbraio
Nel vico II La Plaia, nel viale La Plaia, nella via San Paolo da domani, mercoledì 1, sino a venerdì 13 marzo 2026 sono in programma modifiche alla circolazione veicolare per consentire l’esecuzione in sicurezza di lavori sulla rete elettrica. Di seguito le prescrizioni individuate dall’ordinanza dirigenziale n. 359/2026.
Nel vico II La Plaia dall’11 al 23 febbraio 2026, nella fascia oraria 8 -18:
- restringimento di carreggiata nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del divieto di sorpasso nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
Nel viale La Plaia dall’11 febbraio al 13 marzo 2026, nella fascia oraria 9 -18:
- restringimento di carreggiata nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del divieto di sorpasso nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
Nella via San Paolo dal 23 febbraio al 7 marzo 2026 ,nella fascia oraria 9 -18:
- restringimento di carreggiata nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del divieto di sorpasso nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati.
Sempre garantiti i percorsi pedonali e il transito in sicurezza dei pedoni.
Al link più sotto indicato l’ordinanza n. 359/2026 a firma della dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti competa di planimetrie degli interventi.