Ancora violenza per le strade di Cagliari. I Carabinieri della Stazione di Villanova sono appena intervenuti nel cuore del quartiere di San Michele, dove, al culmine di una lite per futili motivi tra due uomini conviventi nello stesso stabile, la situazione è rapidamente degenerata.

Secondo una prima ricostruzione, un 48enne, residente a Cagliari e già noto alle Forze di Polizia, avrebbe impugnato un coltello da cucina colpendo all’addome un 37enne, anch’egli residente nello stesso indirizzo. L’aggressione ha provocato gravi ferite alla vittima, immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata.

I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno bloccato l’autore del gesto, accompagnandolo successivamente presso la Stazione Carabinieri di Cagliari Sant’Avendrace e proseguendo gli accertamenti per ricostruire compiutamente la dinamica e la ragione degli eventi.