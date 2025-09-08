Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 9 Settembre L’aumento della pressione favorirà un rapido diradamento della nuvolosità fino a cieli parzialmente nuvolosi. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 24°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi basse e banchi di nebbia che si solleveranno del corso della giornata, con schiarite in serata.Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 20°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. A Oristano il tempo sarà variabile . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 22°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 20°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Nordovest, al pomeriggio da Est-Nordest. Sarà pertanto un martedì in prevalenza nuvoloso e afoso, con temperature che raggiungeranno a massime di 31°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba