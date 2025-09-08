Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 9 Settembre L’aumento della pressione favorirà un rapido diradamento della nuvolosità fino a cieli parzialmente nuvolosi. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 0 ° C e la minima di 2 4 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà poco moss o . E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Sassar i la giornata sarà caratterizzata da nubi basse e banchi di nebbia che si solleveranno del corso della giornata, con schiarite in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28 °C e la minima di 20 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest , al pomeriggio da Nord-Nordov est. A Oristano il tempo sarà variabile . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 30 ° C e la minima di 22 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nord -Nord ov est, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso . E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 31 °C e la minima di 20 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Nordovest, al pomeriggio da Est-Nord est. Sarà pertanto un marte d ì in prevalenza nuvoloso e afoso , con temperature che raggiunge ranno a massime di 3 1 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba