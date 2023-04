Cagliari, doppio maxi tamponamento sull’asse mediano: 6 auto distrutte e strada bloccata

Incidenti a Cagliari e traffico in tilt. Sono due i tamponamenti che si sono verificati questo pomeriggio sull’asse mediano di scorrimento. Il primo nella zona dello svincolo con viale Marconi e il secondo all’altezza di quello di Genneruxi e in entrambi i casi le auto coinvolte sono tre. Sei in tutto le auto distrutte. Al momento non risultano feriti, ma i rilievi della polizia municipale sono in corso.