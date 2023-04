Cagliari, dopo l’incendio migranti in hotel: “Hanno devastato le stanze e ora sono in strada”

Dei trenta migranti che occupavano lo stabile di via Riva di Ponente dieci sono stati sistemati nell’hotel Quattro Mori. Ma hanno devastato le stanze dell’albergo e così sono tornati in strada assieme agli altri 20. Il resoconto è del sindaco Paolo Truzzu, ospite della trasmissione “L’aria che tira” di La 7, per discutere sul tema dell’immigrazione.

“Ha ragione Mattarella”, ha dichiarato il sindaco, “le regole sulla gestione dell’immigrazione sono preistoriche e le città sono in difficoltà. Il Governo non può essere lasciato solo e tutto non può essere scaricato sui sindaci, anche perché ci aspettiamo un anno in cui gli sbarchi raddoppieranno e saremo tutti in difficoltà”.

Il sindaco ha ricordato l’aggressione di qualche giorno fa in piazza del Carmine quando 5 poliziotti vennero aggrediti “da una banda di spacciatori”.

“Nelle nostre città resta solo la cattiva immigrazione”, ha aggiunto Truzzu, “e le difficoltà di gestione. Ho trenta migranti che abitavano in uno stabile che è andato a fuoco e il Prefetto mi aveva chiesto una struttura per accoglierli, ma non ce l’avevo. Dieci li avevo sistemati in un albergo ma hanno devastato le stanze. I danni doveva pagarli l’amministrazione. Ma io non posso togliere risorse dei cagliaritani per destinarle a persone che devastano gli alberghi. E così ora sono tutti in strada”.