Cagliari, dopo le potreste arrivano “guanti e mascherine per gli autisti del Ctm”

I sindacati lanciano l’allarme e l’azienda corre ai ripari, nei giorni del Coronavirus. Dopo gli sos di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Cisal Faisa e Css, arriva la svolta: “Le nostre richieste sono state accolte, i kit di emergenza, cioè le mascherine e i guanti in lattice sono già in fase di consegna”, afferma Stefano Mameli della Fit Cisl. “Siamo anche anche riusciti ad ottenere i disinfettanti per gli uffici ed il gel per le mani, oltre ai dispenser da appendere alle pareti degli uffici”. Mascherine e guanti potranno essere indossate dai conducenti dei bus “quando ci saranno situazioni di criticità”.

“Speriamo anche che a breve arrivino soluzioni di maggiore responsabilità, come la diminuzione dei servizi. Questa decisione, però, spetta alla Regione Sardegna e all’assessorato regionale dei Trasporti”.