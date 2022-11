Cagliari, donna tenta di buttarsi dalla Casa dello studente: salvata da un vigilante

Paura questo pomeriggio in via Trentino. Una donna ha tentato di buttarsi dall’undicesimo piano della Casa dello studente. Si tratta di una dipendente della società esterna incaricata di gestire le pulizie nella struttura dell’Ersu. Minacciava di gettarsi nel vuoto, ma è stata salvata dal personale di guardia che è riuscito a riportare la donna in condizioni di sicurezza. Sono stati poi chiamati i carabinieri che sono arrivati rapidamente sul posto e hanno portato via la donna.