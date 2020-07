Cagliari, domenica rivoluzione traffico a Castello

Domenica 12 luglio cambia il traffico nella zona di via Martini e piazza Palazzo

Per inderogabili operazioni di messa in sicurezza, domenica 12 luglio 2020 la via Pietro Martini e la piazza Palazzo saranno interessate da modifiche alla circolazione veicolare dalle ore 8 alle ore 20. In particolare, saranno vigenti le seguenti prescrizioni:

divieto di transito nella via Pietro Martini;

senso unico alternato nella rampa di accesso dalla via Canelles alla piazza Palazzo, con diritto di precedenza per i veicoli in direzione via Canelles;

A voce dell’ordinanza n. 899/2020 a firma del dirigente del Servizio Mobilità, sarà consentito il transito veicolare, in deroga ai divieti in vigore nella piazza Palazzo, per i veicoli in sosta nella medesima piazza Palazzo con obbligo di marcia nella fascia laterale adiacente alla Prefettura in direzione via Canelles e viceversa.