Turismo e sport acquatici a San Giovanni Suergiu: nuovo look per Punta Trettu

Con la stagione estiva 2020 parte la sperimentazione della gestione dei servizi a Punta Trettu, località sul litorale di San Giovanni Suergiu. L’amministrazione comunale ha deciso di regolamentare l’area pubblica prospiciente il porticciolo con una serie di servizi ai fruitori della zona, quali parcheggi e servizi igienici a pagamento.

“Si tratta di un primo passo- spiega il sindaco Elvira Usai- verso la valorizzazione di un tratto di costa ad alta valenza naturalistica e sportiva, che attrae migliaia di giovani da tutta Europa per praticare sport acquatici”. La gestione dei servizi, affidati ad una cooperativa, consentirà una più corretta fruizione del litorale. “Considerato quanto emerso dalle stagioni precedenti- ribadisce Giuseppe Pinna, assessore all’urbanistica- abbiamo la necessità di regolamentare l’afflusso delle auto e dei camper: il parcheggio selvaggio ha forti ripercussioni sull’ambiente ed è causa di assembramenti, vietati in questo momento storico dalle norme anti covid.”

Il servizio di vigilanza dalle 8 del mattino alle 18 della sera consentirà di monitorare le presenze, di tutelare la pineta da eventuali rischi di inquinamento come abbandono di rifiuti, incendi o danni alla flora esistente. Valorizzare quel tratto di costa si inserisce in un quadro più ampio di programmazione del territorio che è affidata all’elaborazione del Pul (piano di utilizzo dei litorali) attualmente in fase avanzata di redazione e che l’amministrazione comunale conta di concludere entro l’anno.