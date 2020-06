Cagliari, riapre il mercatino: domenica gli ambulanti al parcheggio Cuore di Sant’Elia

Domenica riapre il mercatino. Archiviata la stagione di viale Trento e in attesa di inaugurare quella di via Simeto, gli ambulanti potranno sistemare la propria merce al parcheggio Cuore di Sant’Elia, tra il mare e il vecchio stadio dei rossoblù.

“Abbiamo voluto mantenere gli impegni e domenica partiremo”, dichiara l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia. A gestire il mercatino il neonato comitato spontaneo “Ex viale Trento”. Per partecipare occorrerà iscriversi e versare la quota di 5 euro per l’occupazione della piazzola. C’è spazio per oltre 500 ambulanti. Le iscrizioni si apriranno venerdì 19 giugno al parcheggio Cuore alle 11.