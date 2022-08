Cagliari, domani riapre il mercato di via Quirra: chiuso per giorni per un topo da scacciare

Riapre domani, sabato 27 agosto, il mercato di Via Quirra a Cagliari. Era bastata la presenza di un topo per mandare a casa tutti i boxisti nei giorni scorsi.

“Il mercato era stato chiuso alcuni giorni fa a seguito di un avvistamento di un ospite non gradito. In questi giorni, grazie all’intervento della ditta specializzata, possiamo affermare che il mercato riapre in totale sicurezza.” così l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia.

“Interventi come questi – prosegue l’assessore – necessari e realizzati d’intesa con la Asl, sono la miglior garanzia che il mercato di Via Quirra è un mercato sicuro, perché monitorato costantemente. Invito tutti i cittadini ad andare numerosi ad acquistare in via Quirra. Questi sono stati giorni difficili per i nostri operatori e vanno sostenuti con entusiasmo”, conclude l’assessore Sorgia.