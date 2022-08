Cagliari, c’è da mettere in sicurezza la copertura: Truzzu chiude ancora la piscina di Terramaini.

Chiusa la Piscina comunale “G. Sicbaldi” per lavori di messa in sicurezza della copertura.

In via precauzionale e sino all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della copertura, la Piscina comunale “Giambattista Sicbaldi”, in via Roberto Pisano a Cagliari, resterà chiusa al pubblico. Per preservare incolumità pubblica, con propria ordinanza n. 58/2022 il sindaco Paolo Truzzu ha inoltre disposto l’interdizione delle aree limitrofe alla struttura e dell’ingresso Nord del Parco di Terramaini.