Era Responsabile Blocchi Operatori Aziendali presso Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu. Il cordoglio di amici e colleghi: “Franco era oltre ad essere preparato e professionale, una gran bella persona”.

Una notizia che ha scosso la città e non solo quella della dipartita di Deplano, stimato sia nella sua professione che come uomo, generoso e altruista, sempre disponibile per aiutare il prossimo.

Tanti i messaggi di cordoglio a lui dedicati che in queste ore si susseguono come un fiume in piena:

“Ci lascia improvvisamente Franco Deplano. Un professionista capace, davvero appassionato del suo mestiere, sempre disponibile e pronto ad aiutare il prossimo. Mancherai tantissimo al tuo Ospedale Brotzu, ai tuoi colleghi, ai pazienti, alla tua famiglia e ai tantissimi che ti hanno voluto bene. Grazie per tutto ciò che hai fatto. Ciao Franco, riposa in pace” sono le parole di Attilio Murru.

“Un sentimento forte, di angoscia e di immane tristezza, difficile da lasciare andare, addio anima bella e buona” si legge ancora. “La segreteria USB Sanità Arnas Brotzu esprime le più sentite condoglianze ai familiari per la prematura scomparsa del Dott. Franco Deplano. Il Dott. Deplano è stato un professionista di grande valore nella realtà chirurgica, anche in quella trapiantistica, il cui operato ha lasciato un segno indelebile nella nostra realtà sanitaria. Rimarrà vivo il ricordo della sua straordinaria professionalità e della sua costante attenzione verso i suoi collaboratori e verso i pazienti, che hanno sempre trovato in lui un punto di riferimento sicuro e umano. In questo momento di dolore, ci stringiamo attorno ai suoi cari, condividendo il triste senso di perdita e riconoscendo l’enorme vuoto che la sua assenza ha lasciato nel nostro ospedale e tra i colleghi”.

“La segreteria aziendale UIL Brotzu e tutti i colleghi

partecipano con profondo dolore alla scomparsa prematura di Franco Deplano. Infermiere di Sala Operatoria

impegnato con dedizione nell’ambito dei trapianti d’organo

Professionista esemplare, collega stimato, Franco lascia un segno indelebile nella nostra comunità lavorativa e nel cuore di chi lo ha conosciuto. Ne ricordiamo il sorriso, la disponibilità instancabile

e l’impegno, sempre al servizio della professione infermieristica .

Alla sua famiglia e ai suoi cari esprimiamo la nostra più sincera vicinanza. Ciao Franco, la tua presenza resterà viva in ognuno di noi”.