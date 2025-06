Non una ma diverse segnalazioni sono giunte alla redazione di Casteddu Online per mettere in evidenza una criticità che da molti mesi si presenta in via Manin. “Ho scritto più volte al sindaco, è da circa due anni che ci lamentiamo, sono state fatte deposizioni anche alla polizia municipale, ma ahimè senza risultati” spiega un cittadino.

“Da quando hanno aperto l’h24 la strada, soprattutto la parte dei portici, è diventata un incubo.

Bande di ragazzi che urlano, che sporcano. Qualcuno ha tentato di affacciarsi e chiedere loro di smetterla ma invano. Urlano più forte con tanto di bestemmie e si ha anche paura di ritorsioni”. Non solo: “Si ha anche paura a rientrare tardi. È diventata peggio di una piazza e ora che finirà la scuola sarà invivibile”. Un ulteriore appello giunge alle istituzioni al fine di porre fine ai disagi: “Dalle 19 fino a notte inoltrata si sentono anche urla e a una certa ora fa quasi paura passare sotto i portici, aiutateci” spiega un altro cittadino.