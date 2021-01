Virgilio Careddu, animalista, a Radio Casteddu: “E’ solo una questione di soldi, la caccia va abolita”

“E’ solo una questione di soldi, la caccia va abolita”. Così Virgilio Careddu, animalista, abolizionista e antispecista. “Il punto è non se la caccia va autorizzata o meno nelle zone arancioni”, spiega Radio Casteddu, “per una questione etica e per l’evoluzione che abbiamo acquisito, va abolita. Dobbiamo guardare in modo diverso gli animali selvatici e usare metodi nuovi per controllare la popolazione dei cinghiali, “Se non ci fosse una questione economica la caccia sarebbe già abolita, resistono per i grandi interessi economici”.