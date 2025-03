Un angolo di natura trasformato in una discarica a cielo aperto. È questa la denuncia di Luisa C., che segnala una situazione di degrado e incuria tra il centro commerciale I Fenicotteri di Santa Gilla e la laguna. “Questo è lo scempio ad un passo da un centro commerciale frequentato da tanta gente, senza considerare l’inquinamento che va allo stagno”, racconta. Le immagini scattate sul posto parlano chiaro: cumuli di rifiuti abbandonati, tra cui macerie, vecchi condizionatori, olio bruciato e materiali di vario genere, lasciati senza alcun intervento di bonifica. I detriti, presenti da circa un mese, sarebbero ben visibili anche dal piazzale del centro commerciale. “Quel materiale lì c’è circa un mese, i detriti si vedono anche dal piazzale del centro commerciale”, sottolinea Luisa. Una situazione che, oltre a deturpare il paesaggio, rappresenta una minaccia per l’ecosistema della laguna, dove per di più si trovano gli impianti di allevamento del pesce. L’area risulta difficilmente accessibile, se non attraverso il porto canale, ma lo stato di abbandono è evidente: “L’unico accesso è dal porto canale, c’è di tutto e di più”. Un problema che dovrebbe essere affrontato con urgenza dalle istituzioni: “Il comune dovrebbe occuparsi tempestivamente di pulire tutta l’area”. Il rischio è che l’inciviltà continui a trasformare questo spazio in una discarica permanente, con gravi conseguenze ambientali. Servono interventi concreti, da parte delle istituzioni, per restituire decoro a una zona che, invece di essere un simbolo di degrado, potrebbe diventare un punto di valore per la città e i suoi cittadini.