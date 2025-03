Dopo la pausa della giornata di ieri, la Santa Sede dirama nuovi aggiornamenti circa le condizioni di salute di Papà Francesco, ricoverato dallo scorso 14 Febbraio al policlinico Gemelli di Roma. “Le condizioni cliniche del Santo Padre negli ultimi giorni sono rimaste stabili e, di conseguenza, testimoniano una buona risposta alla terapia”, si legge nella nota vaticana. “Si registra pertanto un graduale, lieve miglioramento. Il Santo Padre è sempre rimasto apiretico. Sono migliorati gli scambi gassosi; gli esami ematochimici ed emocrocitometrici si confermano stabili. I medici, al fine di registrare anche nei prossimi giorni questi iniziali miglioramenti, prudenzialmente mantengono la prognosi ancora riservata. Questa mattina il Santo Padre, dopo aver ricevuto l’Eucarestia, si è raccolto in preghiera all’interno della Cappellina dell’appartamento privato, mentre il pomeriggio ha alternato il riposo alle attività lavorative.” Intanto, i fedeli di tutto il mondo continuano a pregare per la guarigione del Santo Padre, riunendosi ogni giorno davanti alla statua di Karol Wojtyla nel piazzale del Policlinico e in Piazza San Pietro.