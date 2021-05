Cagliari, disagi per i pendolari: il treno per San Gavino soppresso e con nessun mezzo sostitutivo

Il treno regionale partito da Cagliari alle 6.05 e diretto a San Gavino ha ultimato la sua corsa alle 6.12 presso la stazione di Cagliari-Elmas, lasciando a terra i passeggeri che, per motivi di lavoro e di studio usufruiscono del servizio.

Nessun altro mezzo è stato messo a disposizione dei pendolari e, tanto meno, come accaduto in altri casi, il treno diretto, che parte alle 6.30 da Cagliari per Oristano, ha effettuato le fermate straordinarie di Villasor, Serramanna-Nuraminis e Samassi-Serrenti.

Il primo treno a disposizione per i passeggeri diretti a San Gavino e, quindi, Oristano, poiché è la fermata obbligatoria per salire a bordo della coincidenza, è alle ore 7.05.

8.30 l’orario d’arrivo previsto a Oristano.