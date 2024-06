Cagliari dice addio a Nanni Loddo, è morto il re dei gamberi del mercato di San Benedetto

Se n’è andato a 76 anni Nanni Loddo, il “papà” dei pescivendoli cagliaritani. Il suo box al mercato di San Benedetto è stato tra i primi a entrare in attività. Negli ultimi tempi lo gestiva la figlia Erica, che dietro al bancone aveva appreso e imparato uno dei mestieri più faticosi ma, allo stesso tempo, coinvolgenti del mondo: la vendita di pesce in un mercato civico, fatta di sveglie prima dell’alba e poche, pochissime giornate di vacanza. Gamberi, certo, ma anche seppie e orate sempre freschissime e buonissime. Era ricoverato in una clinica privata, Nanni Loddo, Giampaolo all’anagrafe. È stato uno dei boxisti più battaglieri e folkloristici di San Benedetto. Tutti ricordano la sua sfuriata nel 2018, quando uno degli ultimi provvedimenti pensati dall’allora Giunta Zedda mirava a multare gli “urlatori” del mercato: “Con le urla coinvolgo i clienti, che male c’è? Il Comune vuole fare contravvenzioni perché si urla, ma mica è un disturbo. Fuori ci sono i parcheggiatori abusivi stranieri, per loro nessun provvedimento?”, aveva chiesto, polemico, Loddo ( QUI la notizia e la video intervista). Il punto, contenuto nel regolamento sui mercati civici sin dalla sua prima stesura, era poi rimasto “sfumato”.