Gravissimo incidente nelle scorse ore a Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia. Daniela Boldrini, mamma 47enne di 3 figli, si è scontrata con un’altra auto dopo essere entrata contromano in autostrada, all’imbocco della A11. Per la 47enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Nell’impatto è stata coinvolta anche una terza auto. Stando alle prime informazioni, i passeggeri delle altre due vetture non hanno riportato traumi seri e sono stati ricoverati all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Restano da chiarire le cause dell’incidente e del perché Daniela avesse preso in contromano l’autostrada. E questo è ciò che si chiede sia Chiesina che il suo vicesindaco, Lorenzo Vignali: “Con Autostrade per l’Italia non abbiamo mai parlato in modo specifico, perché fatti del genere non erano mai accaduti – ha detto al Tirreno Vignali– proveremo comunque a contattarli per capire se ci fosse la possibilità di migliorare lo svincolo e aumentare la sicurezza, in modo da eliminare qualsiasi possibilità di un ingresso in autostrada contromano”.