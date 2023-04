Cagliari, deposito alimenti non a norma: i Nas chiudono una paninoteca nel centro storico.

Ieri a Cagliari, nell’ambito di un’attività di vigilanza svolta in orario serale, i carabinieri del NAS del capoluogo hanno effettuato un’ispezione igienico sanitaria presso una paninoteca ubicata nel centro storico e della quale risulta legale rappresentante un trentenne di Assemini. Nel corso dell’attività ispettiva è emerso che il deposito alimenti in uso all’esercizio non presentava i requisiti igienico sanitari di legge e non era stato autorizzato dalla competente autorità sanitaria, a cui era sconosciuto. Per tale motivo è stata contestata la violazione prevista da un decreto legislativo del 2007 e disposta, in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, la chiusura del deposito stesso, sino a specifico provvedimento di revoca emesso da parte dell’autorità competente, in pratica senza un limite di tempo in attesa dell’autorizzazione. Le autorità amministrativa e sanitaria sono state informate dai carabinieri del NAS di Cagliari.