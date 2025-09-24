Una discarica a cielo aperto. Cumuli di sacchi di spazzatura, sporcizia ovunque, degrado. Via Trentino è un monumento all’indecenza: guardate le foto che ci ha mandato un nostro lettore. E nonostante le diverse segnalazioni nulla cambia e non c’è nessun intervento.

Sacchi neri lasciati a terra, bottiglie vuote, ingombranti abbandonati come in una discarica improvvisata. È lo scenario che da mesi si ripete, anche nell’area dei parcheggi di via Trentino, a ridosso della Casa dello Studente e del secondo ingresso del Cus, tanto che l’università ha deciso di chiudere i cancelli in orari prestabiliti.

Servirà l’ennesima segnalazione per un intervento efficace e definitivo?