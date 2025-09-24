I carabinieri della Stazione di Monserrato hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne, disoccupato, residente a Monserrato e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di evasione.

Il giovane, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari mentre si trovava fuori dalla propria abitazione, in violazione delle prescrizioni a suo carico. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la camera di sicurezza, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.