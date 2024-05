Cagliari, degrado nel campo di via Castiglione: il quartiere scende in piazza

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incuria e abbandono nella zona sportiva di via Castiglione accanto alla chiesa di San Sebastiano. E ieri c’è stata l’assemblea del Comitato, nella quale sono stati discussi, anche con toni piuttosto accesi, due diversi progetti per riqualificare l’area comunale accanto alla chiesa.

“La precedente amministrazione stava usando questa scusa per regalare l’area a privati e realizzare campi di calcetto a pagamento. L’operazione è stata bloccata, anche grazie alla determinazione degli abitanti del quartiere, che si sono poi costituiti in un comitato”, ”, ha dichiarato la consigliera Giulia Andreozzi, “l’amministrazione dovrebbe non solo ascoltare le realtà esistenti, ma anche incentivare la costituzione di nuove realtà di quartiere “coinvolgendole nelle decisioni che le riguardano e guidandole, con percorsi partecipativi strutturati, per arrivare a decidere. In questo modo le opere da realizzare verrebbero non solo conosciute meglio, ma anche condivise e i sacrifici che inevitabilmente comporta realizzarle sarebbero maggiormente tollerati”.