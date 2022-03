Cagliari, degrado in via Vesalio: “Ex spogliatoi occupati da anni e discariche a cielo aperto, siamo esasperati”

Degrado e caos nel campo di calcio storico, abbandonato da anni, dell’Uragano, in via Vesalio a Cagliari. Lì, i calciatori sono spariti ormai da anni e, da tempo, “negli ex spogliatoi vivono delle persone che, purtroppo, stanno senza acqua, luce e servizi fognari. Durante il giorno e la notte si vedono numerosi via vai di persone che entrano ed escono, molti con buste della spesa e zaini. La notte, sino a tardi, spesso si sentono schiamazzi e urla, sino alle 3 del mattino”. A denunciarlo al nostro giornale è Giuseppe Provenzano, ottico 26enne. “Scrivo a nome di tutti i residenti del quartiere Europeo e di via Vesalio”. Il campo si trova alla fine del rione Cep, “ma affaccia sulla via Telesio”, precisa, alla nostra redazione, Provenzano.

“Il punto principale, credo sia la condizione di vita di queste persone, che sicuramente meritano di più, meritano di vivere in un luogo idoneo e strutturato, non in una catapecchia senza acqua e luce. Il secondo punto, è la sporcizia, il disordine, la discarica che stanno creando proprio davanti al mio giardino”. Provenzano avrebbe anche individuato i proprietari delle strutture ormai diventate ruderi e li avrebbe contattati, senza però ottenere nessun tipo di risultato.