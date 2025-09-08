Il parco giochi di via Talete al CEP ancora nel degrado: la consigliera di Fratelli d’Italia Stefania Loi ha presentato un’interrogazione urgente per sollecitare interventi immediati. “Il parco giochi di via Talete, nel quartiere CEP di Pirri, continua a versare in uno stato di grave degrado. A distanza di oltre tre mesi dagli episodi di furto e vandalismo che, a fine maggio, hanno reso inutilizzabili le attrezzature ludiche, l’area risulta ancora transennata, priva di giochi e segnata da incuria e abbandono. Nonostante le rassicurazioni ricevute dai cittadini e l’impegno pubblico dell’Amministrazione a ripristinare la piena fruibilità del parco entro settembre, il termine non è stato rispettato. Al contrario, la situazione si è aggravata con la presenza di siringhe, rifiuti e deiezioni animali, che mettono a rischio la salute e la sicurezza dei bambini. Già lo scorso 2 maggio i consiglieri di opposizione avevano presentato un’interrogazione in Aula per sollecitare interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza, ottenendo soltanto un intervento temporaneo di pulizia a giugno. Oggi la nuova interrogazione punta a fare chiarezza su: • i tempi effettivi per il ripristino delle attrezzature ludiche; • l’eventuale stanziamento di fondi e la loro provenienza; • le denunce sporte e lo stato delle indagini sul furto e sul vandalismo; • le misure concrete di sicurezza e sorveglianza da adottare; • i progetti di coinvolgimento di scuole, associazioni e parrocchie per la valorizzazione dell’area verde. «I bambini e le famiglie del quartiere non possono essere penalizzati da promesse non mantenute e da una gestione inefficace. Chiediamo risposte certe, fondi chiari e tempi precisi: il CEP ha diritto a un parco giochi sicuro e vivo, non a una discarica a cielo aperto» dichiara Stefania Loi (Fratelli d’Italia).