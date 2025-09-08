Tragedia a Tortima, frazione di Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Un ragazzino di 13 anni è stato travolto e ucciso da un’auto mentre era in bici.

Al momento dell’impatto, il conducente della vettura non si è fermato a prestare soccorso. All’arrivo del personale del 118, per il 13enne era ormai troppo tardi.

Nell’incidente è stato ferito anche un altro ragazzo ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.