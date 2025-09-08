Un bruttissimo incidente a Cassino, in provincia di Frosinone, si è portato via il giovanissimo arbitro di calcio Francesco Marrocco.

Il sinistro, avvenuto nella notte di sabato lungo la strada Appia, ha visto il 19enne perdere il controllo della sua auto, finendo contro degli ulivi. Dopo l’impatto, la vettura ha preso fuoco e Marrocco è rimasto intrappolato all’interno: il giovane è morto carbonizzato.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, se provocato da un malore o un colpo di sonno.

Antonio Zappi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha voluto ricordare il 19enne con un post pubblico: “Quella di oggi è una giornata di lutto. Un tragico incidente ci ha portato via questo ragazzo da tutti definito meraviglioso. Spero tanto che dopo la morte ci sia ancora vita per incontrarci ancora sui terreni di gioco del Paradiaso”.