Cagliari, decine di macchine in fila per comprare un hamburger al fast food: l’incredibile “fase due”

Cagliari, decine di macchine in fila per comprare un hamburger al fast food: ecco come è cominciata la fase due. Segnalazioni da decine di lettori: anche la Polizia Municipale costretta a un super lavoro per regolare il traffico in via Peretti, via Bacaredda e a Sestu, dove è andato in scena un vero e proprio assalto al Mc Donald’s. Come se la prima esigenza del lockdown sia stata per tanti addentare subito un cheeseburger, altro che andare a correre e passeggiare.

I vigili sono dovuti intervenire per evitare gli assembramenti di lamiere, code davvero impressionanti che in questo caso non sembravano perfettamente in regola con le raccomandazioni di prudenza della “fase due”, nel cercare di fare di tutto per evitare i contagi. Altro che prudenza, grandi affari invece per il colosso americano.