Cagliari, Decathlon in arrivo a Santa Gilla: pronti altri 15 posti di lavoro

Una rivoluzione quella in corso a Santa Gilla. L’ingrandimento del centro commerciale sulla riva della laguna porterà nuovi posti di lavoro a Cagliari.

Per la realizzazione dell’ampliamento della struttura si stima, un investimento di circa 888 mila e 200 euro, e un beneficio occupazionale di 15 persone in fase di esercizio, più altre 10/15 persone in fase di cantiere.

Tutto nelle integrazione che la società proponente ha presentato agli uffici dell’assessorato alla Difesa dell’Ambiente per il via libera definitivo. E dovrebbe essere Decathlon, secondo le indiscrezione, il nuovo negozio che si stabilirà a Santa Gilla.

Ma oltre ai benefici potrebbero esserci i contro: e cioè i costi ambientali. Le carte parlano di un aumento del traffico indotto, della scomparsa di una piccola porzione di area verde (aiuole e cespugli) e della “potenziale perdita del Ficus in caso di mancato attecchimento”. Si parla del grande albero davanti all’edificio (una pianta del valore di quasi 13 mila euro).

Il progetto. L’idea è quella di ampliare (altri 4 mila metri quadrati) l’edificio commerciale esistente, in corrispondenza dell’angolo rivolto a sud, dove è attualmente si trova il cortiletto di ingresso alla galleria negozi, per realizzare un nuovo spazio di vendita non alimentare, organizzato autonomamente a piano terreno e al primo piano.

L’attuale ingresso vetrato al centro sarà sostituito dalla vetrina interna, verso la mall, del nuovo negozio e sarà collegato con il primo tramite scala e ascensore idoneo ai disabili. Sul fronte rivolto ad est è prevista la realizzazione di un’aiuola piantumata per salvaguardare la vegetazione presente.

Al primo piano sarà ampliato l’edificio commerciale, per creare uno spazio adibito alla vendita non alimentare. Ma tale ampliamento sarà privo di collegamento diretto con la mall dell’edificio esistente, in quanto addossato alla parete di fondo della grande superficie di vendita attualmente occupata da negozio Hi-Fi. I lavori di ampliamento saranno eseguiti a centro commerciale aperto..