Cagliari, davanti a Palazzo Doglio il codice della strada non esiste: tanti in sosta vietata, la Smartina dribbla anche i paletti. I “Doglini” della movida parcheggiano ovunque dove non si può: in via Logudoro le strisce zebrate sono letteralmente preda degli automobilisti incivili. Parcheggiano ovunque, incuranti della segnaletica. Ma quello che colpisce di più è che i carri attrezzi ieri notte hanno rimosso tante auto in via Roma, legittimamente visti i divieti per il passaggio di oggi della Solowomenrun. Ma a duecento metri di distanza va in scena il caos. Due settimane fa il sindaco Massimo Zedda, mentre si trovava in Cina, è stato interpellato da Casteddu Online su questa vera e propria emergenza civica. La risposta è stata. “Non conosco la problematica di Palazzo Doglio”. Ch evidentemente non conosce neanche chi dovrebbe controllare davanti alla vergogna di chi viola il codice della strada e resta impunito. Tra figli e figliastri della movida.