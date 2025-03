Cagliari, centinaia di automobilisti multati nella notte in via Roma: c’è la maratona, il carro attrezzi non perdona. Tantissime sanzioni in via Roma e dentro il porto, le multe sono legittime e in tanti non avevano letto l’ordinanza. Ristoratori della Marina furiosi: “Clienti senza parcheggi, cene saltate, chi è riuscito è arrivato alle 22: un sabato notte perduto”. Cronaca di un sabato notte di grandi affari per le casse comunali: la Polizia Municipale ha scatenato i carri attrezzi in base all’ordinanza di Zedda che vietava di parcheggiare in tutte strade dove passerà oggi la Solowomenrun. Multe pienamente legittime, ma che hanno sorpreso tanti automobilisti.

Quindi come vedete nella foto, anche nelle strisce bianche di via Roma le auto sono state rimosse a fronte di super multe poco dopo la mezzanotte. E nel parabrezza la sorpresa della multa, oppure l’auto da ricercare chissà quando in viale Monastir. Tantissime le multe anche dentro il porto. Multati otto ore prima della maratona, restando a piedi: il Comune, sotto la guida di Massimo Zedda, è inflessibile. Neanche il tempo di bere un Mojito. Ma a duecento metri di distanza, a palazzo Doglio, movida scatenata con decine di auto in sosta vietata. In questo caso, sosta vietata ma “consentita”.