Cagliari, dal fallimento per debiti all’asta: lo storico “Pappa e citti” sul mercato a 950mila euro

Dal fallimento, decretato nel 2014 a causa di un debito di circa un milione di euro, sino all’asta di quattro anni fa, decretata dal tribunale, per arrivare a oggi, con una richiesta economica non certo per tutte le tasche. Lo storico ristorante-pizzeria “Pappa e citti” di viale Trieste a Cagliari finisce sul mercato e online spicca l’annuncio, ben visibile, anche in questo periodo dove ruspe e operai sono in azione per il restyling della strada. Un fallimento e una chiusura che avevano spiazzato tantissimi cagliaritani e sardi che conoscevano quasi a memoria il menù di uno dei locali food storici del capoluogo sardo: la palazzina era stata realizzata quasi un secolo fa, nel 1930. Dopo il pagamento dei debiti e l’acquisto all’asta, chi ha messo le mani sui 760 metri quadri spalmati su tre piani, più terrazza e seminterrato, chiede quasi la stessa cifra che ha portato, nove anni fa, a far mettere i sigilli ai portoni di “Pappa e citti”.

Si tratta del secondo locale storico di viale Trieste (l’altro è Il Gatto) dove qualcuno tenta di far ripartire gli affari. Anche se, nel caso della pizzeria-ristorante che ha sempre avuto nel felino il marchio di riconoscimento, c’è ancora da superare lo scoglio dell’asta.