Cagliari da Champions, le tv lo ignorano: “Pensano solo a Juve e Inter, vergogna”

Il Cagliari vince una gara dopo l’altra e fa sognare un’intera Isola: dopo la “manita” inflitta alla Fiorentina, i rossoblù volano al terzo posto in classifica, staccando squadre del calibro di Roma e Napoli e guardando, da vicino, l’Inter e la Juve. Un “miracolo” che ormai sembra essere diventato una bella realtà, quello legato all’ottima partenza di stagione della squadra di Maran. Eppure, ieri sera le tv, sia pubbliche sia private, o hanno solo comunicato il risultato della Sardegna Arena o, bene andando, hanno parlato giusto un minuto scarso del Cagliari. Il giorno dopo, con due settimane di pura adrenalina all’orizzonte – c’è infatti la pausa del campionato, i rossoblù ritorneranno a giocare domenica 24 alle 20:45 per la sfida nel campo del Lecce – i tifosi non stanno nella pelle ma, contemporaneamente, criticano con forza quello che, per loro, è un mancato tributo alle gesta sinora compiute dai sardi. Angelo Mancosu, “mi auguro di arrivare alla Champions, ieri il migliore è stato Rog. Non ho vista la partita in televisione, stanno ancora parlando poco del Cagliari”. Maurizio Loi è molto arrabbiato: “Alla ‘Domenica sportiva’ hanno parlato del Cagliari per trenta secondi, un minuto solo a Canale 5. Diamo fastidio a qualcuno? È uno scandalo. Comunque, se continuiamo a giocare così potremmo raggiungere anche qualcosa di più della Champions”, cioè “il secondo scudetto. Roma e Juve sono inferiori al Cagliari, soprattutto a centrocampo. Ci serve un’altra punta, ci vedrei bene Mandzukic”.

Roberto Scaramuccia è un altro boxista di San Benedetto: “Sono molto contento del Cagliari ma restiamo con i piedi per terra anche se siamo una squadra sottovalutata. Nelle tv nazionali non hanno parlato dei rossoblù nonostante la posizione in classifica e il gioco che stiamo facendo. Non siamo ancora una squadra famosa, la torta se la spartiscono sempre Juventus e Inter”.