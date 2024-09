Cagliari, crollano le antiche mura in via Fiume: “Rischi per i cittadini e Castello paralizzato”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I crolli vanno a vanti tempo. Via Fiume, via Porcell e via dei Genovesi interessate da decenni da problemi di cedimenti delle mura storiche di Castello che pongono a serio rischio la sicurezza dei cittadini. Sul tema è stata depositata un’interrogazione in consiglio comunale di Roberto Mura, Alleanza Sardegna.

Questi crolli hanno causato delle modifiche alla viabilità che sono diventate permanenti e che incidono pesantemente sulla viabilità in accesso del rione. L’accesso al quartiere di Castello è limitato da più di dieci anni a causa del crollo di una parte dello stesso muro di via Fiume. “E’ importante cogliere l’occasione del crollo della parte delle mura di via Fiume per ripristinare completamente tutto il tratto murario che va da via Fiume a via Genovesi”, chiede Roberto Mura, consigliere comunale di Alleanza Sardegna, che chiede “azioni immediate e urgenti per il ripristino della viabilità in via Fiume e per la messa in sicurezza e per il ripristino delle mura di via Fiume e via dei Genovesi”.