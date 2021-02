Cagliari, crash-carambola in via Cornalias: gravissima una donna 36enne, è in codice rosso. Incidente stradale con feriti questo pomeriggio nella via Is Cornalias. Per cause in fase di accertamento e ricostruzione, due autovettura si sono scontrate violentemente. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per estrarre il conducente Fiat 500 dalle lamiere. Il conducente della Opel Agila, un 24enne residente nell’area metropolitana di Cagliari, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice rosso al PS dell’ospedale Brotzu. La conducente della Fiat 500, una 36enne anch’essa residente nell’area metropolitana di Cagliari, veniva soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale del Policlinico con assegnato codice rosso. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Cagliari.