Non bastano i mastelli e i sacchi dei rifiuti di ristoranti, bar e pub ad imbruttire e imbrattare di residui oleosi la pavimentazione del Corso Vittorio Emanuele, non bastano i vandali della ” malamovida” , il Corso è diventato una discarica di tutto e di tutti, anche per disfarsi e abbandonare a cielo aperto strumenti personali utilizzati per attivita’ fisiche come questo ” pro trainer” immortalato dalla foto, che fa bella mostra di sè proprio all’angolo di Via Maddalena, di fronte al famoso ( si fa per dire ) Palazzo Sorcesco, simbolo dello spreco di risorse pubbliche. Che farà il Comune ?

Potranno individuare lo “scaricatore” del trainer. C’è anche, come possiamo vedere, il cartello che avvisa la presenza della ” Videosorveglianza”. Ci faranno sapere se il responsabile è stato individuato ? Sarebbe il minimo, naturalmente con i provvedimenti adottati.