Controlli a tappeto nel fine settimana nei locali di Cagliari e hinterland da parte degli ispettori IAM di Cagliari-Oristano. Due attività sono state sospese per lavoro nero. In una pizzeria da asporto, due addetti alle consegne, di cui uno minorenne, lavoravano senza contratto né tutela assicurativa. La sospensione è scattata per il superamento della soglia del 10% di lavoro irregolare. Il titolare dovrà pagare una sanzione aggiuntiva di 2.500 euro, due maxisanzioni da 1.950 a 3.900 euro, oltre alle ammende per l’omessa visita medica del minore (1.291 euro) e per l’assenza del DVR (2.457 euro). Un secondo provvedimento ha colpito un pub, dove una cameriera su due lavoratori risultava irregolare. La sospensione è stata accompagnata da una sanzione di 5.000 euro e da una maxisanzione da 1.959 a 3.900 euro, oltre alla multa.